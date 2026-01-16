杉並区のアパートで2026年1月15日、立ち退きの強制執行のため訪れた裁判所の執行官と保証会社の職員が、住人の男に包丁で刺され、死傷する事件が起きた。危険を伴う強制執行の仕事だが、執行官が強制執行を行う際は、どの程度護身のための備えをするのだろうか。東京地方裁判所は、今回被害に遭った執行官の男性は「防弾防刃チョッキ等は着用していなかったようだ」とした。「必要に応じて、警察への援助申請」などの対応複数報道