2ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が16日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。立憲民主党と公明党が2月に浮上する衆院選の選挙協力のため新党「中道改革連合」（略称・中道）を結成したことを受け、新党内にいる“お花畑な人”の存在が今後の焦点の一つになるとして見解を綴った。 【写真】16日の会見で新党の名称を発表し野田佳彦氏 ひろゆき氏は「立憲と公明が合併し『中道改革連合』」と切り出し、