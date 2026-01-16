バレンタインが近づいてくると食べたくなるチョコレートスイーツ。東京をはじめ、北海道、東北、中部、関西、中国、九州の有名店・有名パティシエが森永製菓の「1チョコ for 1スマイル」とコラボ。この冬だけの特別なチョコレートスイーツが楽しめるキャンペーンが、1月16日（金）からスタートします。そのプロジェクトの全貌と、詳細をお届けします。 販売店舗 【東京都・世田谷区】Ryoura