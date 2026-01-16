ウィンターファンタジー（2025年12月撮影） 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園は、2025年11月から2026年1月までの37日間開かれたイルミネーションイベント「ウィンターファンタジー」に20万8268人が来場したと発表しました。昨シーズンより約2万5000人増え、過去最多を更新しました。 今回で20回目となるイベントは、海や空をモチーフにLED電球65万球などの照明を使って約