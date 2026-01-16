尾上松也と城田優がダブル主演を務めるミュージカル『RRR』Based on SS Rajamouli’s ‘RRR’.が、2027年3月〜4月に大阪・梅田芸術劇場メインホール、同年4月に福岡・博多座、同年5月に東京・日生劇場にて上演されることが発表された。【写真】新たな伝説を生み出す！尾上松也×城田優W主演ミュージカル『RRR』ビジュアル2022年に公開され、日本でも社会現象的大ブームを巻き起こしたインド映画『RRR』。1年以上にわたる驚異