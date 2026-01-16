中日は１６日、ナゴヤ球場に隣接する室内練習場でスタッフミーティングを開き、２月から沖縄で始まる春季キャンプの振り分けを行った。ドラフト２位・桜井頼之介投手＝東北福祉大＝は、１軍（北谷）スタートが決定。「より一層、気が引き締まる。１年目らしく、はつらつとしたプレーで頑張りたい」と、決意を新たにした。新人合同自主トレ第２クール２日目となったこの日は、初のブルペン入り。井上監督が視察した中で約１５球