◆大相撲初場所６日目（１６日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭２枚目・若隆景（荒汐）ははたき込み、５勝１敗とした。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）をはたき込み１敗を守った。新大関・安青錦（安治川）は、関脇・高安（田子ノ浦）を寄り切り、５勝目を挙げた。高安は２敗目。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を突き出し、４勝目。関脇・霧島（音