高知県東部のポンカンの産地・安芸地区で甘くて濃厚な味わいの「土佐よさこいポンカン」の出荷が始まっています。甘さと濃厚な味わいが特徴の南国土佐の冬の味覚、ポンカン。JA高知県安芸地区では東洋町・室戸市・安芸市の生産者45人が約25ヘクタールでポンカンを栽培していて、2025年11月末から年末にかけて収穫した果実の出荷作業が1月8日から安芸市の加工場で始まっています。JA高知県安芸地区では専用の光センサー