◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、新婚の二階堂蓮（日本ビール）は、１２０・５点の１０位で予選を通過した。ほぼ無風のなか、飛び出しでしっかり力を伝えるとぐんと飛距離を伸ばし、１２９メートルで着地した。今季はここまで１５戦に出場し、初勝利を含め、４度の表彰台に立ち一気にブレイクし、２２年北京五輪ノ