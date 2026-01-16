日本ハムの水野達稀内野手（２５）が１６日、今季の目標に２ケタ本塁打を掲げた。球団の日本人で主に遊撃を守り２ケタ本塁打に到達すれば０９年に１４発を放った金子誠以来２７年ぶりの記録となる。「マジで２ケタ（本塁打）打ちたいです。（１年目）７本、（２年目）７本で、２年連続１か月（怪我で）抜けて、もったいないことをしている。その１か月で３本以上打てるかっていうと、分からないですけど、無理じゃないとは思って