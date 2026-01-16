「百度世界大会２０２３」の展示エリアで生成ＡＩ「文心一言（アーニーボット）」を試す来場者。（資料写真、北京＝新華社記者／張漫子）【新華社北京1月16日】知的財産サービスを行うQuestelがこのほど発表した「2025生成AI（人工知能）特許報告書」によると、生成AI特許出願数で中国ネット大手の百度（バイドゥ）が1755件で世界首位に立った。百度は、大規模モデルの特許出願数が1471件で、前年の世界2位から首位に躍進した