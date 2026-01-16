アルゼンチンに輸出されるナシを運ぶ河北省泊頭市企業の従業員。（２０２５年５月７日撮影、石家荘＝新華社記者／牟宇）【新華社北京1月16日】中国の食品業界団体、中国食品土畜輸出入商会が14日に発表した2025年の中国の農産物貿易額は前年比2.1％減の3115億7千万ドル（1ドル＝約158円）となった。うち輸出は1.2％増の1041億6千万ドル、輸入は3.6％減の2074億1千万ドルだった。貿易収支は1032億5千万ドルの赤字で、赤字幅は8.0