韓国・ソウルの中心部で16日、バスが歩道に突っ込み、歩行者ら13人がケガをしました。地元警察などによりますと、ソウル中心部の西大門駅近くで16日午後、市営バスが歩道に突っ込み、そのまま通り沿いにあるビルに衝突する事故がありました。この事故で歩行者ら13人がケガをし、うち2人が重傷です。目撃者によりますと、バスは通りの中央を走る専用レーンを走行していたところ、突然、中央分離帯を乗り越えて事故を起こしたという