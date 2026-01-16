生後9か月の長男の顔をヒーターに押しつけた疑いで逮捕茨城県鹿嶋市のアパートで、生後9か月の赤ちゃんの顔をファンヒーターに押しつけたとして、23歳の父親が逮捕されました。【写真を見る】生後9か月の赤ちゃんの顔をヒーターに押しつけたか23歳の父親を逮捕児童相談所から「虐待のおそれがある子どもがいる」と警察に通報茨城・鹿嶋市傷害の疑いで逮捕されたのは、鹿嶋市の建設作業員・大川隼斗容疑者（23）です。警察に