NBAシカゴ・ブルズと再度2way契約を結ぶことに合意した河村勇輝選手が昨年10月に契約解除の理由となった右足の治療に対して語りました。河村選手は日本時間16日の試合前取材に応じ、ケガについて「選手生命にも関わる大きな病気と伝えられていたので、しっかりと3か月間薬を飲んでドクターからの許可が出るまでプレーできないっていうことは、もちろんすごく悔しい気持ちはありました」と当時の心境を語りました。プレシーズンが始