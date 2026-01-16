女優生田智子（58）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年1月に亡くなった父親について話した。父はスポーツが大好きで、夫でサッカー元日本代表の中山雅史氏（58）のことも「大好きだった」という。「（父は）具合が悪くなる前から、ずっと日記をつけていました。スクラップブックみたいに新聞の記事を貼って、夫のことを書いていたり、私たちのことを書いていたり」。そして今、「それを見な