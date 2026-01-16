俳優渡辺裕太（36）が16日、都内で主演舞台、劇団バルスキッチン×錦笑亭満堂「ウチの師匠がつまらない」（25日まで、東京・池袋シアターグリーンBIG TREE THEATER）の公開ゲネプロと取材会に臨んだ。落語家の錦笑亭満堂（42）が24年に発売した同名の著書の舞台化。芸人から落語家に転身した満堂が師匠・三遊亭好楽（79）を通して笑いの奥深さを知り、真打ちになるまでの成長物語。舞台は満堂自身が末高斗夢としてプロデュースした