ローマは13日に行われたコッパ・イタリアのベスト16でトリノに2-3で敗れてしまったが、この一戦で鮮烈なデビューを飾った者がいる。80分から途中出場した16歳のFWアントニオ・アリーナだ。アリーナは出場早々にDFウェズレイのクロスに頭で合わせ、得点を記録。これがローマのトップチームでは初のボールタッチで、それがゴールに繋がった。試合には負けたものの、スペイン『MARCA』はファーストタッチがゴールというのは史上最高ク