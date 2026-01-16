チェルシーは毎年のように移籍市場で積極的な動きを見せており、昨夏にはパルメイラスからブラジル期待のFWエステヴァン・ウィリアンを加えるなど、有望な若手を中心的に獲得してきた。しかし情報サイト『Transfermarkt』は、さすがにチーム構成が若すぎないかと現状を問題視している。今季のプレミアリーグでの戦いを見ると、出場した中で最年長はGKロベルト・サンチェスとDFトシン・アダラビオヨの28歳となっていて、プレミアの