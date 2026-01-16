モロッコで開催されているアフリカ・ネイションズカップ2025もエジプトVSナイジェリアの3位決定戦と、モロッコVSセネガルの決勝を残すのみとなった。そんなアフリカ・ネイションズカップで、少々変わった揉め事が起きているようだ。ファンの怒りを買ってしまったのは、預言者と自称していたマリのカラモゴ・シナヨコという男性だ。この男性はマリが優勝する力を神から授かったと主張し、サポーターから寄付金を集めていたという。