イングランドの実質2部であるチャンピオンシップのシェフィールド・ユナイテッドは今冬アストン・ヴィラでプレイするMFロス・バークリー（32）の獲得に興味を持っているようだ。英『Football Insider』が報じている。2024年夏にヴィラへ復帰したバークリーだが、昨シーズンに続き今シーズンも怪我に悩んでおり、ここまでは公式戦8試合の出場でプレイタイムは153分と限定的だ。中盤の層が厚いことからスタメンでの出場はなく、途中