窓には「鉄道業界で初採用」のフィルム江ノ島電鉄は2025年1月16日、新型車両700形を神奈川県鎌倉市の極楽寺検車区で報道公開しました。同社の新型車両は2006年に導入された500形以来、20年ぶりとなります。今春から営業運転を開始する予定です。【画像】車内スゴッ！これが江ノ電「20年ぶりの新型車両」の内部です江ノ島電鉄線は藤沢駅と鎌倉駅を結ぶ10kmの路線で、定期外客が7割を占める観光客に人気の路線です。近年は外国人