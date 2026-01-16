能登半島地震で救助を求める内容のうその投稿がSNS上で拡散されるなど、偽情報や詐欺広告などが社会問題となっています。こうした誤った情報に惑わされないよう、ICTリテラシーの向上を目指して金沢市内で意見交換会が開かれました。意見交換会は、総務省が推進する官民連携プロジェクト「デジタル・ポジティブ・アクション」の一環として初めて東京以外で開かれたもので、新聞社や行政などが参加しました。能登半島地震では救助を