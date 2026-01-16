ソフトバンク・小久保裕紀監督が１６日、ファーム施設の福岡・タマスタ筑後を訪れ、新人選手たちに「継続」の必要性を説いた。２０２６年の新人合同自主トレを初めて視察。ウォーミングアップから、投手はブルペン入りがなかったため、野手を中心に練習を見つめた。練習前には約１分半「野球ノート」の生かし方と、「継続する力は、常に自分の中で養うもの。コツコツ継続したことが初めて１か月後、３か月後、６か月後、１年後