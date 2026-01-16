菅元総理が次の衆院選に出馬しない意向を固めました。【映像】記者に囲まれる菅元総理菅氏は2012年の第2次安倍内閣の発足に伴い、官房長官に就任し安倍氏の最側近として歴代最長の7年8カ月にわたって支えました。2020年、総理に就任すると新型コロナ対応に追われ1年あまりで退任しましたがその後も政治力を発揮していました。不出馬について菅氏周辺は「高齢のため体力について考慮した」と話しています。あすにも地元の