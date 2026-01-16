第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が練習拠点としている相模原市は１６日、淵野辺駅周辺で２５日午後２時から午後３時３０分まで優勝パレードなどを行うことを発表した。原晋監督（５８）、５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）ら優勝メンバ