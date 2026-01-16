◆大相撲初場所６日目（１６日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）を引き落とし、５勝目を挙げた。過去９勝３敗とリードしている相手に、押し勝ち、土俵際まで追い込むと、左から思い切り引いた。３日目に、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に星を落としたが、４日目に東前頭２枚目・宇良（木瀬）、前日は西前頭２枚目・若隆景（荒汐）と、危なげない相撲で連勝。安定感を見せている。「次