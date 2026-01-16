ドジャースがカブスからＦＡとなっていたＫ・タッカー外野手（２８）と電撃合意したと１５日（日本時間１６日）、ＭＬＢ公式サイトなどが伝えた。複数の現地報道によると、４年２億４０００万ドル（約３８０億円）で、そのうち３０００万ドル（約４７億５０００万円）が後払い。２７、２８年オフにはオプトアウト（契約破棄）権が付いているという。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」によると、後払いなどを考慮しなけ