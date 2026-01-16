巨人は１６日、女子チームに大体大の柏崎咲和（さわ）投手（２２）、クラーク記念国際仙台の菊田波音（はのん）投手（１７）、茨城ゴールデンゴールズ（ＧＧ）の加藤絢子外野手（１９）、コーチに元巨人の山本一輝（２７）が入団したと発表した。柏崎は大体大のエースとして昨年春の大学選手権準優勝に貢献、侍ジャパン女子代表に選出されると、１１月に中国で行われた第４回ＢＦＡアジア杯の決勝で台湾相手に完封勝利し大会Ｍ