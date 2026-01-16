フリーアナウンサー有働由美子（56）が16日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演し、以前付き合っていた男性から言われた衝撃の一言に声を荒げる場面があった。この日のテーマは「好きすぎて…」。好きが故のエピソードを募集した。「好きすぎて…で思い出したんだけどさ」と有働アナ。「昔、別れた彼とその後会った時に何で別れたんだろうねっていう話をしたら、その彼が“君が僕のこと好きすぎたから