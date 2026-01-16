ASRockは1月16日、マザーボードの製品シリーズに新しく「Rock」を追加して投入すると明らかにした。信頼性の高いパフォーマンスとシンプルでモダンなデザインを備えながら、手頃な価格でPC市場に投入するとしている。ASRock、マザーボード製品シリーズに新しく「Rock」追加。シンプルかつ価格のバランスも重視CES 2026の中で発表されていた新しい製品シリーズ。同シリーズからはすでにいくつか具体的な製品が発表されており、ATXフ