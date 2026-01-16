初開催！ 早食い競争「もぐもぐ☆いちごチャレンジ」いちごフェアの初開催イベント「もぐもぐ☆いちごチャレンジ」。制限時間2分で、イチゴ15個を食べきれるか！？ 優勝者にはプレゼントも贈られます。残った分は持ち帰ることもできるので安心。気軽にチャレンジしてみてくださいね。◼︎もぐもぐ☆いちごチャレンジ日時：2026年1月16日（金）13時〜、15時〜17日（土）・18日（日）11時〜、13時〜、15時〜場所：ウエス