ひとり時間を見つけ、楽しさに出会う喜びおひとりプロデューサー・まろさん会社員時代、誰かと関わることが多かったからこそ、ランチをひとりで過ごすだけでも心が整う―そんな実感をきっかけに「ひとり時間の可能性」に目を向けたまろさん。「ひとり時間って楽しい！」と強く思えたのは、浅草で初めて体験したホテルステイでした。ホテルの細かなディテールや空間の魅力に気づき、ひとりだからこそ心ゆくまで楽しめ、住んでいる東