はやし家製麺所 本店／讃岐ビーフカリー 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。午年だけに"うま”辛い……ということで、香川から、ピリッとパンチの効いた讃岐うどんを紹介します。 「讃岐ビーフカリー」（990円）。スパイスを利かせた、少し大人味のカレーうどんです。 （はやし家製麺所 本店／田中健さん）「かけだしがおいしいと言っていただくお客さんが多くて、か