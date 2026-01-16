立憲民主党と公明党は、新党の名称を「中道改革連合」と発表しました。衆議院選挙で政権与党の対抗軸となれるのか、地元政界の受け止めを取材しました。 16日午後、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が新党の名称を発表しました。■発表「新党の名前は中道改革連合、略称、中道としました。」新党の名称は「中道改革連合」。その方針については。■立憲・野田代表「中道は右にも左にも傾かず、熟議を通して解を見いだして