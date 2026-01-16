データ不正問題をめぐり、中部電力の林社長が電気事業連合会の会長職を辞任することを明らかにしました。 【写真を見る】浜岡原発の“データ不正問題” 原因究明などに専念するため… 中部電力･林欣吾社長 電気事業連合会の会長職を辞任 中部電力の林社長は、データ不正問題の原因究明などに専念するためきょう付けで大手電力会社10社でつくる電気事業連合会の会長職を辞任することを明らかにしました。 中部