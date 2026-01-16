鶴岡市の海沿いの県道で15日夜、落石が発生し、現場付近が全面通行止めになっています。解除の見通しは立っていません。15日午後8時すぎ、鶴岡市油戸の県道藤島由良線で落石があったと通行中の人から110番通報がありました。落石に巻き込まれた車はなく、けが人もいません。現在も道路脇ののり面から崩れ落ちた大きな岩が、2車線の県道を塞いでいます。現場は加茂水族館から南西に1キロあまりの海沿いで、片側は山になっていて近く