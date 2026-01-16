金券ショップの経営者が、客の本人確認をせず、不正に発券されたとみられる新幹線チケットを買い取った疑いで書類送検されました。 【写真を見る】名古屋駅近くの金券ショップ 経営者の52歳男性を書類送検 客の本人確認せず… 新幹線チケットを買い取った疑い 書類送検されたのは、名古屋駅に近い、中村区の金券ショップの経営者で、52歳の男性です。 警察によりますと、男性は去年、新幹線のチケットを買い取る際、客の名前や