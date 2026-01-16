日産向けOEM2車種の生産開始三菱自動車は、日産の海外向けOEM供給モデル2車種の生産開始を発表した。【画像】三菱からOEM供給される新型モデル、『ローグ・プラグインハイブリッド』と『ナバラ』全59枚愛知県の岡崎製作所では、北米向けのSUV『日産ローグ・プラグインハイブリッド』（三菱アウトランダーPHEVのOEMモデル）の生産を1月12日より開始した。三菱が日産の海外向けOEM車『ローグ・プラグインハイブリッド』と『ナバラ