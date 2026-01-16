大学入学共通テストがあすから、全国一斉に始まります。試験会場となる富山大学ではきょう準備が進められました。大学入学共通テストは県内4つの会場で行われ、今年は4348人が出願しています。そのうち、富山大学五福キャンパスでは職員が受験番号を机に貼るなどしてあすの試験に備えていました。今年からオンラインでの出願となったことを受け受験生は各自で受験票を印刷し、持参する必要があります。富山大学横山雅彦入試課長