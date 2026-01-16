高岡市のアルミ建材メーカー三協立山は、業績回復に向けた経営改革のため、氷見市内の工場の生産を2026年度内に停止することが分かりました。来年3月までに生産を停止するのは、建材事業を手がける三協アルミ社の福岡西工場氷見分工場です。三協立山はおととし、業績回復に向けた経営改革を打ち出していて、県内7か所にある三協アルミ社の工場を再来年をめどに5か所に集約するとしています。氷見分工場には去年6月1日