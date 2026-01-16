全豪オープンテニスに向けて記者会見する大坂なおみ＝16日、メルボルン（ゲッティ＝共同）【メルボルン共同】女子テニスで元世界ランキング1位の大坂なおみ（フリー）が16日、メルボルンで3度目の制覇が懸かる全豪オープン（18日開幕）に向けた記者会見に臨み「結果にかかわらず、終わったときに後悔がないようにしたい」と穏やかに意気込んだ。今月上旬には男女混成の国別対抗戦ユナイテッド・カップに日本の一員として出場し