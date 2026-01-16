小売店のコメ販売平均価格推移農林水産省は16日、全国の小売店約6千店で5〜11日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週比51円安の4345円だったと発表した。4週ぶりに値下がりした。同時に発表した中小スーパー千店の平均価格は前週に4416円と集計以来の最高値を記録したが、こちらは149円下がり、4267円となった。2025年産米は収穫量が多く、コメ取引関係者の間では価格は下がるとの見方が広がっている。実際は4千円台の高い水