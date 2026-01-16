【あす17日（土）全国天気】ポイント関東以西は春の暖かさが続く15℃から20℃まで上昇黄砂の飛来も北陸以北は雨や雪17日（土）も、上空の暖気に覆われ、関東以西は晴れて、季節外れの暖かさが続くでしょう。軒並み15℃以上まで上がり、九州や四国を中心に、20℃位まで上がる所もありそうです。予想最高気温は、高知、鹿児島で20℃、静岡、宮崎で19℃、前橋、熊本で18℃、東京都心、福岡で17℃などとなっています。3月下旬から4月上