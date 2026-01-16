グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ＝29）が今月7日に発売した写真集「BONUS」が、オリコンの19日付「週間“本”ランキング」の写真集部門で1位となり、アザーカットが公開された。“令和最強のコンプラ女”としてSNSでも話題の天羽にとって、3冊目の写真集。オリコン1位に「まさかこんな下町の女が一位に選ばれるなんて思ってもみませんでした…きっと同級生たちもきすみがこんなになるなんて思ってもなかったと思います