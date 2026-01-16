中国で独自に開発された新型3メガワット（MW）級ガスタービンが1月16日、正式に発表されました。このガスタービンは、中国のハイエンドのエネルギーと動力装置の発展の強力な推進力になる見込みです。今回発表された新型3MW級ガスタービンはコンパクトで軽量、高出力かつ低騒音といった特長を備えています。また、出力密度は従来型の蒸気タービンの約10倍で、環境に配慮した低炭素型エネルギー装置として注目されています。ガスタ