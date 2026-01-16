小米技術日本（シャオミ）のモバイルバッテリーにおいて、過熱による火災の危険があるとして回収・返金が開始されました。消費者庁もモバイルバッテリーの安全利用に関する注意喚起を行っています。【画像】実際の製品＆リコール詳細Xiaomi製バッテリーの回収対象製品は「Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)」です。特定の使用状況下で不具合が発生し、バッテリーが過熱して火災に至る恐れがあるため、2025年9月2