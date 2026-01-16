½é²ó¤«¤éÂ¸ºß´¶Êü¤Ã¤¿37ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¡ÄÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç²ø±é¤ò¸«¤»¤¿37ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëº´µ×´Ö½¨Ç·Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ÌøÍ§¡£º´µ×´Ö¤ÏÂ©»Ò¤¬Å¹¤ÇËü°ú¤­¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¤Î°æ¾å¿¿±û±é¤¸¤ë´äËÜËüµ¨»Ò¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤éÂ¿³Û¤Î¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¡Ä¡£ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º