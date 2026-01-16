À¼¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¼ÖÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆ°²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö´°À®ÉñÂæ°§»¢Ä¾Á°¡ª¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Íè·î6Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£»þÀÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì2¿Í¤Ç¾Ð´é¤ò¸«