「クラブハリエ」は、1月10日（土）から、バレンタインコレクション2026として「ディズニーデザインコレクション」を、全国の店舗や公式オンラインショップなどで販売を開始した。【写真】『モアナと伝説の海』や『ピーター・パン』も！コレクション一覧■『ズートピア』が新登場今回3年目の発売となる「ディズニーデザインコレクション」は、映画『ズートピア』をイメージした新作のボンボンショコラが加わったバレンタイン